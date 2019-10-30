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Экономика и Финансы
30 октября 19, 08:08
В ОП подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Донбасс
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Минимальные расходы оценили почти в 400 млн евро

Для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса нужно не менее 372 млн евро. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

"По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", — сказал Трофимов.

По его словам, только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

"Только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тысяч объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется в более чем 72 млн евро", — подчеркнул Трофимов.

Ранее Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Донбасса предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит с низкими процентами на суму 200 млн евро.

А президент Украины Владимир Зеленский предложил литовцам принять участие в восстановлении Донбасса.
Delo
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