Норвежцы инвестируют в альтернативную энергетику в Украине

Общая стоимость в €372 млн, включая привлеченное финансирование, сделала проект "Сиваш" (ветроэлектростанцию мощностью в 250 МВт) крупнейшей сделкой на украинском рынке зеленой энергетики. Именно столько норвежская NBT AS и французская Total Eren (подразделение альтернативной энергетики энергогиганта Total) планируют вложить в строительство ветроэлектропарка в Херсонской области. Кредиторами проекта выступил синдикат международных банков: EBRD, Black Sea Trade and Development Bank, Proparco, NEFCO, FMO, Finnfund, IFU и Green for Growth Fund. Соглашение о привлечении финансирования подписали на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в начале 2019 года.

У NBT AS и Total Eren солидный отраслевой бэкграунд. NBT специализируется на строительстве ветроэлектростанций в развивающихся странах. Кроме Украины компания развивает альтернативную генерацию в родной Норвегии, Китае, Сингапуре, Пакистане и на Кипре.

Партнер норвежцев, французская Total Eren, строит, финансирует и управляет объектами альтернативной энергетики по всему миру. Портфолио Total Eren — это более 2 000 МВт мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников на пяти континентах.

Алексей Фелив, управляющий партнер INTEGRITES

Проект "Сиваш" предусматривает строительство 64 ветряных установок, которые разместятся вдоль северного побережья озера Сиваш. ВЭС станет крупнейшим подобным ветропарком в Европе. Президент EBRD Сума Чакрабарти уверен, что проект сможет вывести Украину в региональные лидеры в сфере возобновляемой энергетики.

Юридическим советником NBT AS и Total Eren стала INTEGRITES. Юридическая фирма завоевала лидерские позиции в секторе благодаря крупнейшему портфолио клиентов — инвесторов в зеленую генерацию в Украине. Юристы обеспечили поддержку проекта по всем вопросам — от аудита и приобретения проектной компании до сопровождения финансирования проекта и поддержки строительства, включая все земельные, регуляторные и разрешительные вопросы.

Проектную команду возглавил управляющий партнер INTEGRITES Алексей Фелив. На разных этапах проекта над ним работали 30 юристов киевского офиса INTEGRITES. В пул специа­листов вошли юристы, специализирующиеся в различных отраслях — от недвижимости, строительства и энергетики до корпоративного, антимонопольного и банковско-финансового права. INTEGRITES тесно сотрудничала с рядом международных юрфирм, которые выступали советниками других участников проекта.

"Проект "Сиваш" знаковый и для INTEGRITES, и для Украины. Его особенность в том, что для строительства ветропарка привлечен крупнейший объем проектного финансирования за всю историю развития зеленой энергетики в Украине. Этот проект открыл дорогу в нашу страну крупным международным компаниям. Уверен, что они заинтересуются и другими возможностями для инвестиций, например, в классической генерации", — заявил Алексей Фелив.

INTEGRITES продолжает консультировать NBT AS: компания планирует строительство трех ветряных электростанций на юге Украины общей мощностью 792 МВт.