Антикоррупционный суд вынес первый приговор

Антикоррупционный суд признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в декларирование недостоверной информации. Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ, пишут Українськi Новини.

"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в сообщении.

Согласно решению, судью оштрафовали на 51 тысячу гривен, также ей запрещено занимать государственные должности в течение года. Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Высший антикоррупционный суд начал свою работу 5 сентября. 18 сентября Верховная Рада внесла изменения в закон об антикоррупционном суде.

Отныне он предусматривается, что подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.



