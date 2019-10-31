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Экономика и Финансы
30 октября 19, 23:42
Путин назвал условие снижения цен на газ для Украины
Путин
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Президент России призвал обнулить судебные претензии между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность снизить цены на газ для Украины, но при этом призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

"Нужно избавиться от этого абсурда, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причем со значительным снижением цены — в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине сегодня ", — заявил Путин.

Президент РФ также назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на 7 млрд долларов.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, 7 млрд долларов пытаются предъявить через украинские суды за то, что Газпром занимает монопольное положение на транзитном рынке Украины. Хотя Газпром не осуществляет транзит, а транзитом занимаются украинские компании. Но это просто абсурд", — отметил российский президент.

Напомним, 28 октября 2019 года трехсторонние переговоры Украины, России и Евросоюза в Брюсселе завершились безрезультатно. Сторонам не удалось достичь договоренности относительно длительности контракта, объемов и тарифов на транзит газа. Новый раунд переговоров состоится в ноябре.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства или продлить на год старый контракт.

В "Нафтогазе" сообщали, что если Украина и Россия не договорятся о новом контракте на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу, то в ГТС могут закачать водород для сохранения энергии, которую выработали из альтернативных источников.

Delo
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