В Харьковской области запустили новую газовую скважину

НАК "Нафтогаз Украины" ввел в эксплуатацию газовую скважину №34 в Краснокутском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда Укрбургаза на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ", — написал он.

После регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 тысяч кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока — более 2 млрд кубов. Скважина может давать около 100 млн кубометров газа в год.

Напомним, за 8 месяцев 2019 года добыча газа в Украине увеличилась на 1% или на 133 млн кубометров и составила 13,885 млрд кубометров по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года (13,752 млрд кубометров).

А в июле 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" презентовала новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой все финансовые усилия компания будет направлять на интенсификацию добычи на эффективных месторождениях, а успешность выполнения программы будет оцениваться не в объеме добытого топлива, а в финансовом результате компании.