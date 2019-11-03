Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.76
USD
25.00
RUB
0.39
EUR
27.73
USD
24.83
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
2 ноября 19, 10:02
В Харьковской области запустили новую газовую скважину
Бурильная установка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Скважина может давать около 100 млн кубометров газа в год

НАК "Нафтогаз Украины" ввел в эксплуатацию газовую скважину №34 в Краснокутском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда Укрбургаза на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ", — написал он.

После регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 тысяч кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока — более 2 млрд кубов. Скважина может давать около 100 млн кубометров газа в год.

Напомним, за 8 месяцев 2019 года добыча газа в Украине увеличилась на 1% или на 133 млн кубометров и составила 13,885 млрд кубометров по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года (13,752 млрд кубометров).

А в июле 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" презентовала новую стратегию добычи газа в Украине, согласно которой все финансовые усилия компания будет направлять на интенсификацию добычи на эффективных месторождениях, а успешность выполнения программы будет оцениваться не в объеме добытого топлива, а в финансовом результате компании.
Delo
Ещё по теме:
Китайцы обнаружили огромное месторождение нефти
КМУ согласовал глав сразу пяти облгосадминистраций: кто они?
В Харькове объявили о подозрении экс-замглавы ОГА
Украина реформирует переработку радиоактивных отходов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Минэкономики передали Укрспирт Артемсоль и 497 предприятий
noimageДело "Роттердам+" рассыпается, нет доказательственной базы
noimageУкраина начала отбор газа из подземных хранилищ
Лента новостей