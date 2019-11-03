Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

С 1 ноября 2019 года Украина начала отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ).

Об этом свидетельствуют оперативные данные на сайте "Укртрансгаза".

По данным госкомпании, объем газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября составил 21 778,9 млн кубометров, при этом газохранилища заполнены на 70%.

Известно, что за сутки было закачано в хранилища 4,12 млн кубометров, отобрано — 8,88 млн кубометров.

Указано, что до 1 ноября отбор газа из хранилищ не ощуствлялся.

Напомним, Украина перед началом отопительного сезона закачала в свои хранилища рекордный за 10 лет объем газа. В частности, объемы газа в ПХГ Украины по состоянию 25 октября 2019 года достигли 21,6 млрд кубометров. По данным "Укртрансгаза", объем газа в хранилищах на 4,5 млрд кубометров превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Такие запасы газа в хранилищах гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.