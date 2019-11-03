В Минэкономики передали Укрспирт Артемсоль и 497 предприятий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило в свое подчинение несколько стратегических предприятий.

Об этом сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов в Facebook.

"Укрспирт", еще один "Укрспирт" (да, их два), "Аграрный фонд", "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины", "Артемсоль", и "Коневодство Украины". Наконец, под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты приема в Министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", — написал министр в соцсети.

Ранее президент Владимир Зеленский на представлении нового председателя Тернопольской области заявил, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".

Также сообщалось, что представители объединенной профсоюзной организации сотрудников ГП "Укрспирт" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутатам Верховной Рады и Кабинету министров с требованием не допустить разрушения отрасли и увольнение работников.