Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.76
USD
25.00
RUB
0.39
EUR
27.73
USD
24.83
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
3 ноября 19, 17:36
В Минэкономики передали Укрспирт Артемсоль и 497 предприятий
Тимофей Милованов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Всего в Министерство экономики передали 499 агропредприятий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило в свое подчинение несколько стратегических предприятий.

Об этом сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов в Facebook.

"Укрспирт", еще один "Укрспирт" (да, их два), "Аграрный фонд", "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины", "Артемсоль", и "Коневодство Украины". Наконец, под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты приема в Министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", — написал министр в соцсети.

Ранее президент Владимир Зеленский на представлении нового председателя Тернопольской области заявил, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".

Также сообщалось, что представители объединенной профсоюзной организации сотрудников ГП "Укрспирт" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутатам Верховной Рады и Кабинету министров с требованием не допустить разрушения отрасли и увольнение работников.
Delo
Ещё по теме:
Милованов предлагает пересмотреть начисление всех налогов
В нормандском формате будет обсуждаться и вопрос о газе
Зоряна Скалецька дала інструкцію рятування від дифтерії
Украинцы вызвали экономический бум в Польше — эксперты
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дело "Роттердам+" рассыпается, нет доказательственной базы
noimageУкраина начала отбор газа из подземных хранилищ
Лента новостей