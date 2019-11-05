В Украину приезжает основатель Alibaba Джек Ма

В Украину приезжает основатель Alibaba Group Джек Ма для участия в Киевском международном экономическом форуме.

Собеседники Liga.Tech, осведомленные в графике гостей, сообщили, что Ма будет выступать на форуме 8 ноября в 10:00 и после этого покинет нашу страну.

Отметим, что Джек Ма в 1999 году ушёл с госслужбы и с 17 друзьями основал компанию Alibaba Group, задуманную как площадка для торгов малых и средних предприятий. Для основания фирмы потребовалось 60 тысяч долларов.

С октября 1999 по январь 2000 года Alibaba получила венчурные инвестиции общей суммой 25 млн долларов, но продолжала нести убытки. Полоса неудач закончилась после того, как компания разработала систему, позволяющую экспортёрам из Китая находить клиентов в США. В 2002 году прибыль компании составила один доллар, после чего начала расти высокими темпами.

В период 2003—2005 годов Джек Ма основал компании Taobao (китайский аналог eBay), Alipay и Ali Mama. После крупного успеха Taobao (в 2006 году eBay был вынужден закрыть своё китайское подразделение из-за нерентабельности) и последовавшего взлёта акций Taobao, eBay предложил Ма выкупить у него этот бизнес, но тот отказался, так как хотел сохранить контроль над компанией. Вместо этого Ма заручился поддержкой основателя Yahoo, Джерри Янга, который инвестировал в Alibaba 1 млрд долларов. В ноябре 2012 года выручка Alibaba превысила 1 трлн юаней.

В 2013 году Джек Ма оставил пост президента компании, но остался председателем совета директоров.

А 10 сентября 2019 года Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании.

По состоянию на конец ноября 2018 года Forbes оценивал состояние предпринимателя в 35,8 млрд долларов, тем самым делая его самым богатым человеком в Китае и 15-м — в списке самых богатых людей в мире.



