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Новости
Экономика и Финансы
4 ноября 19, 21:49
НКРЭКУ возглавил Валерий Тарасюк
Валерий Тарасюк
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В 2014-2016 годах Тарасюк уже был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

Обновленный состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) избрал главой Валерия Тарасюка. Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.

Отметим, что Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

В 2014-2016 годах Тарасюк уже был членом НКРЭКУ, до этого он с 2006 года работал в принадлежащем россиянам холдинге VS Energy Украина.

С марта 2016 до ноября 2018 года Валерий Тарасюк был директором ООО "Еф Енд Ем Украина" (до октября 2015 года — "Форбс Енд Манхеттен Украина").

Согласно декларации кандидата на должность члена НКРЭКУ за 2018 год, Тарасюк является собственником корпоративных прав в юрфирме ООО ЮФ "Тарасюк и Партнеры", а также был совладельцем ООО ЮФ "Правовая Лига".

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что два члена Комиссии — Александр Формагей и Евгений Маглеванный, досрочно сложили полномочия под давлением лоббиста Коломойского Андрея Геруса.

Напомним, Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

30 мая 2018 года Президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы НКРЭКУ.

6 июня 2018 года главой Нацкомиссии регулирования сферы коммунальных услуг и энергетики была избрана Оксана Кривенко.
Delo
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