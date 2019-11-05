Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.69
USD
24.79
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
4 ноября 19, 21:57
Инвесторы заинтересовались строительством киевской окружной
Владислав Криклий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Также вложением средств в Украину интересуются инвесторы из Сингапура и Ближнего Востока

Инвестиционные фонды из Азии интересуются большими проектами в Украине, в частности, строительством концессионной окружной дороги вокруг столицы. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Delo.ua.

“Такая дорога сильно бы разгрузила Киев и подъезды к нему в часы пик. Легковые машины могли бы более свободно передвигаться. Поэтому мы очень оптимистично смотрим на этот проект“, — отметил чиновник.

Криклий также сказал, что в министерстве хотят подтверждения намерений хотя бы одной азиатской компании. Но пока ах не получили.

 Министр уточнил, что азиатские инвесторы присматриваются и к другим украинским проектам.

“В частности, участием в концессии портов заинтересовались китайские компании. Посмотрим, как они проявят себя в ближайших наших концессионных проектах в двух украинских портах, рассказал чиновник.А японское агентство международного сотрудничества JICA заинтересовалось проектом строительства нового моста в Николаеве, который станет альтернативой Варваровского моста“.

Также чиновник рассказал, что вложением средств в Украину интересуются инвесторы из Сингапура и Ближнего Востока.
bigmir.net
Ещё по теме:
Тигипко покупает ТРЦ Арена-сити в Киеве
Китайцы готовы построить Окружную дорогу вокруг Киева
Масштабный пожар центре Киева: жителей эвакуировали. ВИДЕО
В Киеве злоумышленники обстреляли скоростной трамвай
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МВФ заморозил финансовую помощь для Украины, - СМИ
noimageНКРЭКУ возглавил Валерий Тарасюк
noimageВ Украину приезжает основатель Alibaba Джек Ма
noimageРФ не откажется от транзита газа через Украину, — Песков
noimageКурс валют на 4 ноября: прогноз НБУ
Лента новостей