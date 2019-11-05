МВФ заморозил финансовую помощь для Украины, - СМИ

Международный валютный фонд отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов, сообщили The Wall Street Journal источники, близкие к переговорам.

Отмечается, что в МВФ заявили Зеленскому, что он должен более агрессивно добиваться возвращения выведенных средств, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством, говорится в материале.

"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ — Игорь Коломойский, магнат и сторонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, ПриватБанка, до его национализации", — пишет WSJ.

По данным издания, МВФ задерживает следующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского прилагает усилия, чтобы вернуть около 15 млрд долларов, выведенных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.

"Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями", — пишет издание.

В свою очередь представители НБУ заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить беспокойство МВФ и вернуть выведенные средства.

"МВФ, однако, скептически относится к истории обещаний. За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция", — резюмирует издание.