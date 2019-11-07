Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж новый иск

НАК "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях в ответ на иск "Газпрома", который был подан 18 апреля 2018 года. Об этом сообщает исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По словам Витренко, "Газпром" хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, поскольку считает, что этот контракт накладывает на компанию чрезмерные обязательства.

"Речь идет о контрактном обязательстве "Газпрома" подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год. Финансовый эффект — примерно 6 млрд долларов", — пишет Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, что они, в свою очередь, тоже обратились в арбитраж 6 июля 2018 года с требованием пересмотреть транзитный тариф, который действует с 13 марта 2018 года.

Компания также требует компенсации за невыполнение "Газпромом" обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года. Ожидаемый финансовый эффект — более 12 млрд долларов.

"Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф. Наше право требовать пересмотр тарифа предусмотрено в самом контракте. Черным по белому. Пункт 8.7 транзитного контракта. Предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа по существу. Он лишь признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" летом 2009 года не отвечал формальным требованиям, и поэтому он не может рассматривать этот вопрос по существу", — написал он.

Также Витренко перечислил другие исковые требования:

а) 213 млн долларов (плюс проценты) компенсации за нарушение "Газпромом" обязательств поставлять газ по контракту на поставку газа в период — марте 2018 года по сентябрь 2019 (последующие месяцы можем добавить позже). "Газпром" имел обязательства нам поставить 4 млрд куб газа в 2018 году и 5 млрд куб газа в 2019 году. Но "Газпром" не выполнил это обязательство. Соответственно мы требуем компенсации за периоды, когда мы имели покупать газ дороже на европейском рынке (то есть компенсировать разницу между контрактной ценой и фактической ценой закупки).

б) 202 миллиона долларов (плюс проценты) компенсации за нарушение "Газпромом" обязательств подавать газ для транзита не менее 110 млрд куб м в год по контракту на транзит газа в период с 1 января по 12 марта 2018 года (потом должна действовать компенсация за пересмотр тарифа).

в) 33 миллиона долларов (плюс проценты) компенсации за несоблюдение "Газпромом" обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом.

г) декларация о поставках газа на неподконтрольные территории, которые "Газпром" будто продолжает проводить. Мы просим арбитраж в частности приказать "Газпрому" подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые представил "Нафтогаз", без этих поставок, за весь период, когда такие акты не были подписаны "Газпромом".

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил готовность снизить цены на газ для Украины, но при этом призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украина".

Напомним, 28 октября 2019 года трехсторонние переговоры Украины, России и Евросоюза в Брюсселе завершились безрезультатно. Сторонам не удалось достичь договоренности относительно длительности контракта, объемов и тарифов на транзит газа. Новый раунд переговоров состоится в ноябре.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства или продлить на год старый контракт.

В "Нафтогазе" сообщали, что если Украина и Россия не договорятся о новом контракте на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу, то в ГТС могут закачать водород для сохранения энергии, которую выработали из альтернативных источников.