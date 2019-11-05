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Новости
Экономика и Финансы
5 ноября 19, 19:16
Украинцам задолжали более 3 млрд грн заработной платы
зарплата
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Если учесть неофициальные данные, то эта цифра будет выше на 50%

На сегодняшний день задолженность по выплате заработной платы в Украине составляет свыше 3 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции в "Укринформ" сообщила заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталья Левицкая.

По ее словам, за границей сейчас работают от 4 до 7 млн украинцев.

"Это очень большая цифра. Мы сталкиваемся с тем, что даже целые бригады, коллективы едут работать за границу, так как здесь не выплачивают заработную плату. На сегодня задолженность по заработной плате составляет более 3 млрд грн. И это только официальная статистика. А если мы посмотрим на неофициальные данные, то цифра по задолженности будет выше на около 50%" — сказала Левицкая.

Она также напомнила, что в 2020 году вступает в силу миграционный закон Германии, согласно которому упрощаются правила трудоустройства в Германии для иностранцев из-за пределов Европейского Союза.

"Хочу еще сказать о том, что в 2020 году Германия открывает свой рынок труда. И мы видим, что все больше, возможно, украинцев будут ехать работать в Германию, потому что там заработная плата выше, чем в других странах. И это угроза для наших рабочих мест, поскольку мы сейчас сталкиваемся с тем, что очень трудно найти квалифицированных работников" — отметила Левицкая.

Напомним, долги экономически активных предприятий перед своими работниками по выплате зарплат за сентябрь 2019 года выросли на 311 млн грн или на 18,8%.

Delo
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