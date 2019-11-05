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Новости
Экономика и Финансы
5 ноября 19, 19:20
КМУ не включил в проект госбюджета-2020 доход от рынка земли
Алексей Гончарук
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Поступления от продажи земли не могут быть доходной частью бюджета, объяснил премьер Гончарук.

Кабинет министров не включил в обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, возможные поступления от продажи земли в случае запуска рынка. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе презентации документа.

“Поступления от продажи земли не являются доходной частью бюджета, они не могут быть доходной частью бюджета. Доходной частью бюджета могут быть только ресурсы, которые поступают регулярно. Если вы единоразово что-то продаете – приватизация или рынок земли – это не деньги, которые вы можете себе позволить тратить на обслуживание постоянных расходов. Это средства, за счет которых вы можете уменьшить госзаимствования, то есть, сможете меньше занимать“, – сказал он.

Премьер подчеркнул, что главной идеей реформы рынка земли в Украине является не привлечение максимальной суммы от ее продажи, а создание цивилизованных отношений на этом рынке.
bigmir.net
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