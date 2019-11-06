На бирже ПФТС за месяц продали акций почти на 11 млрд грн

В октябре на АО "Фондовая биржа ПФТС" было заключено 728 биржевых контрактов на общую сумму 10 млрд 914 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, с начала года заключено 12 тысяч 696 биржевых контрактов на общую сумму 99 млрд 657 млн грн, что составляет 108,1% от уровня аналогичного периода 2018 года.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами по количеству заключенных контрактов в октябре составила 47% (государственные облигации — 47%, корпоративные облигации — 81%, акции — 38%). С января по октябрь включительно эта доля составила 61%, из которых государственные облигации — 55%, корпоративные облигации — 81%, акции — 83%, ценные бумаги институтов совместного инвестирования (ИСИ) — 97%, муниципальные облигации — 100%.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами по объему заключенных контрактов в октябре составила 47% (государственные облигации — 46%, корпоративные облигации — 100%, акции — 51%), в январе — октябре — 39% (государственные облигации — 38%, корпоративные облигации — 60%, акции — 77%, ценные бумаги ИСИ — 99%, муниципальные облигации — 100%).

В прошлом месяце 40 участников ПФТС заключили соглашения с 56 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 46, акции — 8, корпоративные облигации — 2). За 10 месяцев 2019 года 64 участника ПФТС заключили соглашения со 172 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 90, акции — 45, корпоративные облигации — 31, ценные бумаги ИСИ — 4, муниципальные облигации — 1, облигации иностранного государства — 1).

Традиционно наибольший объем биржевых контрактов в октябре был заключен с государственными облигациями — 10,44 млрд грн. Среди 46 выпусков ОВГЗ, с которыми были заключены соглашения, по 28 выпускам погашения ожидается в срок до ноября 2020 года.

Среди акций наибольшим спросом пользовались ценные бумаги ОАО "Центрэнерго", ОАО "Укрнафта", ОАО "Донбассэнерго" и АО "Райффайзен Банк Аваль".

В то же время, индекс ПФТС за отчетный период снизился на 0,5% до уровня 521,95 пунктов. За это время стоимость акций ПАО "Центрэнерго" (средневзвешенная цена трех последних биржевых контрактов) снизилась на 3,66%, ОАО "Укрнафта" — на 3,28%. При этом, выросла стоимость акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (+ 1,52%), АО "Райффайзен Банк Аваль" (+ 0,83%) и ОАО "Донбассэнерго" (+ 0,59%).

Лидерами по объему заключенных биржевых контрактов с облигациями предприятий стали облигации АО "ТАСкомбанк" (серия G) и АО "ТАСкомбанк" (серия F).

Напомним, в сентябре 2019 года на АО "Фондовая биржа ПФТС" было заключено 853 биржевых контракта на общую сумму 10 млрд 884 млн грн.

По состоянию на 31 октября 2019 года, к торгам на АО "Фондовая биржа ПФТС" было допущено 369 ценных бумаг, из которых 146 ЦБ находились в листинге. В биржевом списке ПФТС находились 133 выпуска внутренних государственных облигаций, 3 выпуска — внешних государственных облигаций, 53 выпуска — корпоративных облигаций, 135 выпусков акций предприятий, 37 ценных бумаг институтов совместного инвестирования, 4 выпуска муниципальных облигаций, один государственный дериватив, одна облигация иностранного государства и два выпуска акций иностранных эмитентов.

По состоянию на 31 октября 2019 членами АО "Фондовая биржа ПФТС" были 62 торговца ценными бумагами.

Справка:

Фондовая биржа ПФТС — один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets. ПФТС является корреспондирующимся членом Всемирной Федерации фондовой биржи и членом Международной Ассоциации бирж.

По состоянию на 1 января 2019 года акционерами АО "Фондовая биржа ПФТС" были 124 физических и юридических лица.