Укртранснафта получила лицензию на поставку электроэнергии

АО "Укртранснафта" получило лицензию на поставку электроэнергии на территории Украины. Об этом сообщает "Лига". Решение о выдаче лицензии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла на заседании 5 ноября.

Как сообщает пресс-служба компании, "Укртранснафта" обратилась к НКРЭКУ с заявлением о получении лицензии 22 октября 2019 года.

АО "Укртранснафта" — второй по величине в Европе оператор системы магистральных нефтепроводов Украины, был создан в 2001 году с целью оптимизации работы нефтетранспортной системы страны и внедрения единой политики в этой отрасли. Основателем и единственным акционером компании является НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, с 1 июля в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Реформа энергорынка — одно из обязательств Украины перед Евросоюзом и условие для получения 500 млн евро финансовой помощи. Энергокомпании должны закупать электроэнергию на электронных аукционах.