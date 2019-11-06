Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.43
USD
24.69
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
5 ноября 19, 21:34
Школьникам начнут доплачивать за успехи в учебе
школа
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В бюджет заложат деньги на программу "Богатая школа для лучших результатов"

В бюджет Украины на 2020 год впервые заложат деньги на программу "Богатая школа для лучших результатов". На этот проект выделят 3,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук.

Также Кабмин хочет оптимизировать сеть школ в стране и увеличить расходы на образование на 16,4 миллиардов гривен.

"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли учиться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", - сообщает Гончарук.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Верховный суд постановил платить алименты ребенку до 23 лет
Самые тяжелые профессии в мире и в Украине
Партия Зе: первые союзы. Что происходит на учебе в Трускавце
Супрун объяснила, почему выступает против восстановления СЭС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Укртранснафта получила лицензию на поставку электроэнергии
noimageНа бирже ПФТС за месяц продали акций почти на 11 млрд грн
noimageКМУ не включил в проект госбюджета-2020 доход от рынка земли
noimageУкраинцам задолжали более 3 млрд грн заработной платы
noimageМинфин прогнозирует 27 гривен за доллар в следующем году
Лента новостей