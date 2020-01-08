НБУ запланировал на 2020 год ипотеку под 14-15% в гривне

2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

Об этом в интервью UATV заявила первый заместитель председателя Нацилнального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова.

"2020 должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", — отметила Рожкова.

По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", — пояснила замглавы НБУ.

Рожкова добавила, что в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.

"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", — сказала Рожкова.

Как известно, в 2019 году гривня стала самой укрепившейся к доллару валютой мира. По данным Bloomberg, за 11 месяцев украинская валюта укрепилась к доллару на 19%. На укрепление гривни повлиял большой спрос иностранных инвесторов на украинские гособлигации.

Напомним, 12 декабря правление Национального банка Украины на заседании приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Ранее правление НБУ снизило учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.