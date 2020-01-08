Нефедов рассказал о планах таможенной службы

Приоритетными целями Государственной таможенной службы (ГТС) Украины являются ликвидация коррупции, а также сокращение очередей на границах. О таких планах рассказал глава ведомства Максим Нефедов.

Чиновник считает, что таких целей таможня может достичь благодаря новым IT-сервисам, обновленным пропускным пунктам и инфраструктуре.





“Впереди долгий путь реформы – убрать коррупцию и очереди, перевести все по максимуму в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать сотрудников, построить новые пункты пропуска и разработать рабочие отношения с международными коллегами“, – утверждает Нефедов.





Чиновник рассказал, что в прошлом году таможенную службу оснастили новыми сканирующими системами. Они помогут уличать нарушителей, которые хотят перевезти в Украину контрабандный товар. Таким образом будут защищены права честных граждан, которые платят налоги.





Нефьодов рассказал об итогах работы таможенной службы в прошлом году:









- ввели работу семь новых сканеров;





- зстартовала работа онлайн-калькулятора расчета таможенных платежей при оформлении автомобилей;





- было сокащено время прохождения контроля на таможне;



