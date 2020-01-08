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Новости
Экономика и Финансы
8 января 20, 13:44
Эксперты дали прогноз по развитию мировой экономики
мировая экономика
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Экономисты считают, что в этом году мировая экономика вырастет лишь на 3,4%.

В 2020 году мировую экономику ждет замедление темпов роста. Об этом рассказали эксперты из консалтингового агентства PwC, пишет РБК.

Экономисты считают, что в этом году мировая экономика вырастет лишь на 3,4%. В прошлом году этот показатель находился на уровне 3,8%. 

В то же время, эксперты оптимистично настроены на показатели в сфере услуг. Прогнозы гласят, что мировой экспорт в этом году достигнет 7 трлн долларов. Лидерами останутся США и Великобритания.

“Мы должны четко понимать, что происходит глобальное замедление роста экономики , которое характеризуется продолжением интеграции и экономического развития, но более медленными темпами, ниже средних“, – рассказал старший экономист PwC Баррет Купелян.

Также эксперты считают, что в этом году в мире вырастет количество рабочих мест.
bigmir.net
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