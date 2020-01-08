Цены на газ могут снизиться в 2020

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что стоимость газа на европейских энергетических рынках в начале 2020 года может уменьшиться. А это значит, что украинцы будут меньше платить за газ.

Об этом он сказал в интервью Татьяне Даниленко.

“Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа“, – сказал Коболев.

На снижение цены благоприятным образом повлияет договор о транзите российского газа, который заключили РФ и Украина. По словам Коболева, благодаря этому договору Украина и смогла накопить такие значительные объемы газа в своих ПХГ.

Напомним, почему дорожает нефть и падают цены на газ.





