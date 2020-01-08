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Новости
Экономика и Финансы
8 января 20, 18:58
Золотовалютные резервы Украины составляют $25,3 млрд, - НБУ
золотовалютные резервы
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По итогам 2019 международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 составили $25,3 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долл. США в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличить международные резервы в целом на $4,5 млрд за год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.
censor.net.ua
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