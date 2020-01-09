НБУ не видит причин для падения курса гривни

Угрозы для девальвации гривни нет и национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году. Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.

"Для национальной валюты нет никаких внешних угроз, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем", — отметила Рожкова.

По ее словам, укрепление гривни в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплату госдолга и сократить его размер относительно ВВП Украины.

Также укрепление гривни положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

Напомним, курс украинской гривни на 16:00 8 января 2020 года, опустился до 23,96 гривни за доллар. По мнению финансиовых аналитиков Forex Club, это происходит на фоне авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Как известно, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни потерпел крушение украинский авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа.



