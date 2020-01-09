ФЛП запретили тратить деньги с бизнес-счетов на свои нужды

Национальный банк Украины запретил физлицам-предпринимателям (ФЛП) тратить средства с предпринимательских счетов на собственные нужды. Об этом сообщила пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.

"Теперь вы не сможете расплачиваться в супермаркете с предпринимательской карты. После уплаты налогов, сборов и других платежей ФЛП могут перечислить средства с предпринимательских счетов на непредпринимательские счета. Далее можно использовать деньги на собственные нужды", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января 2020 года Нацбанк установил порядок открытия банками специальных счетов в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства и упростил для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) порядок закрытия банковских текущих счетов.

А в начале декабря 2020 года НБУ утвердил изменения в Положение № 351, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей. Изменениями предусмотрено, что для оценки физических лиц-предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход. Это правило будет распространено на все кредиты ФЛП до 5 млн грн.