Остатки денег на Едином казначейском счете сократились втрое

Остатки денег на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 января 2020 года составили 17,55 млрд грн, что на 37,45 млрд грн меньше, чем на 1 декабря 2019 года (55 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.

В то же время, по данным Казначейства, это самая большая сумма на ЕКС по состоянию на 1 января за годы независимости.

Напомним, на 1 ноября 2019 года остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) находились на рекордном для этого периода уровне — 53,09 млрд грн, несмотря на то, что сократились за месяц на 8,6 млрд грн.

Отметим, что остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2019 года также были рекордными — 61,62 млрд грн.

На 1 сентября 2019 года остаток на едином казначейском счете составил 61,83 млрд грн, что на 26,3% больше, чем на 1 августа 2019 года (48,9 млрд грн).

На 1 июля 2019 года остаток средств на Едином казначейском счете Украины составил 13 млрд грн, что более чем в два раза меньше, чем было в начале июня 2019 года.