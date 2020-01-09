Платить за электроэнергию придется по новым реквизитам

Поставщик электроэнергии YASNO будет принимать платежи за электроэнергию по реквизитам IBAN уже с 13 января текущего года. Стоит отметить, что новые реквизиты содержат 29 знаков, которые нужно будет указывать вместо расчетного счета и кода банка.

Об этом сообщается на сайте компании.

В платежках уже указаны новые реквизиты IBAN. А вот юридические клиенты смогут получить их в энергоофисах. Если вы оплачиваете счета через Личный кабинет на сайте YASNO, то менять настройки и вводить новые реквизиты не нужно. Также реквизиты в формате IBAN размещены на сайте компании.

Способы оплаты:

- Личный кабинет,

- интернет-банкинг,

- платежные онлайн-сервисы,

- терминалы самообслуживания,

- отделение банка, “Укрпочта“.

Напомним, энергосистема Украины станет частью европейской в ​​2023 году.





