Платить за электроэнергию придется по новым реквизитам

Поставщик электроэнергии YASNO будет принимать платежи за электроэнергию по реквизитам IBAN уже с 13 января текущего года. Стоит отметить, что новые реквизиты содержат 29 знаков, которые нужно будет указывать вместо расчетного счета и кода банка.
Об этом сообщается на сайте компании.
В платежках уже указаны новые реквизиты IBAN. А вот юридические клиенты смогут получить их в энергоофисах. Если вы оплачиваете счета через Личный кабинет на сайте YASNO, то менять настройки и вводить новые реквизиты не нужно. Также реквизиты в формате IBAN размещены на сайте компании.
Способы оплаты:
- Личный кабинет,
- интернет-банкинг,
- платежные онлайн-сервисы,
- терминалы самообслуживания,
- отделение банка, “Укрпочта“.
Напомним, энергосистема Украины станет частью европейской в 2023 году.