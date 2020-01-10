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Экономика и Финансы
9 января 20, 17:43
В Украине хотят объединить несколько видов налогов
налоги
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Я не готов говорить о конечных расчетам и конечных суммах, - Гетманцев.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что несколько видов налога хотят объединить в один.

Об этом сообщает Радио НВ.

Речь идет о едином социальном взносе, налоге на доходы физических лиц и военном сборе.

“Пришло время объединения единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и военного сбора, в которых объект налогообложения, ну, скажем, не тождественны, бесспорно, но возможно объединить. Мы над этим работаем. Это лишь один из таких шагов, но он очень ожидается бизнесом и очень, мне кажется, является подходящим именно сегодня “, - сказал Гетманцев.

При этом, как говорит Гетманцев, также изменится и сумма налога.

“Я не готов говорить о конечных расчетам и конечных суммах. Но мы говорим о том, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц, то единого налога, как он будет называться, должен составлять 15%, сейчас 18%. Мы говорим о том , что может иметь место умеренная прогрессия “, - добавил он.

Напомним, счета для уплаты налогов изменились.
dengi.ua
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