Нацбанк разрешит менять валюту онлайн

НБУ планиурет в 2020 году разрешить обменивать валюту онлайн. Теперь такую возможность получат и клиенты небанковских учреждений. Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook

Такая возможность появится благодаря закону о “сплите“, которым было ликвидировано Нацкомфинуслуг.

“Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о “сплите“ Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года“, — сообщили в Нацбанке.



