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Новости
Экономика и Финансы
10 января 20, 12:33
Названа сумма, которую Украина выплатит МВФ за год
МВФ
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Самые крупные выплаты назначены на 13 марта и 11 сентября. Всего Украина в 2020 году должна выплатить МВФ около 1,4 млрд долларов.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ, передают Українські Новини.

Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,4 млрд долларов. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 55 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ. 

Самые крупные выплаты назначены на 13 марта и 11 сентября – по 295,5 млн СПЗ.

Последние платежы в текущем году запланированы на 1 ноября – почти 50 млн СПЗ.
bigmir.net
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