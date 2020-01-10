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Новости
Экономика и Финансы
10 января 20, 15:37
Сколько денег из бюджета уходит на содержание депутатов
депутаты
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Больше всего средств уходит на аренду жилья для неардепов.

Содержание одного народного депутата обойдет Украине в 2020 году в 344 960 грн. Об пишет Сегодня

Нардепам компенсируют траты на проезд — около 7500 грн в месяц (90 тыс в год).

1500 грн в месяц выделяют нардепам для закупки канцелярии. 

4890 грн (за 10 месяцев) нардепы потратят на телефонные разговоры.

8 тыс грн потратят за 10 месяцев на командировки помощников нардепов.

Чтобы содержать помещения в округах, выделяют 2 тыс грн, еще 670 грн в год предусмотрено для организации встреч с избирателями. 

Больше всего денег предусмотрено для компенсации аренды жилья. На одного депутата в 2020 году предусмотрено 237,9 тыс грн.
bigmir.net
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