Сколько денег из бюджета уходит на содержание депутатов

Содержание одного народного депутата обойдет Украине в 2020 году в 344 960 грн. Об пишет Сегодня

Нардепам компенсируют траты на проезд — около 7500 грн в месяц (90 тыс в год).





1500 грн в месяц выделяют нардепам для закупки канцелярии.





4890 грн (за 10 месяцев) нардепы потратят на телефонные разговоры.





8 тыс грн потратят за 10 месяцев на командировки помощников нардепов.





Чтобы содержать помещения в округах, выделяют 2 тыс грн, еще 670 грн в год предусмотрено для организации встреч с избирателями.





Больше всего денег предусмотрено для компенсации аренды жилья. На одного депутата в 2020 году предусмотрено 237,9 тыс грн.