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Новости
Экономика и Финансы
10 января 20, 15:40
За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд
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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что за 2019 год таможня собрала в государственный бюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Об этом глава таможни сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За 2019 год новая таможня собрала в государственный бюджет $14.6 млрд, на миллиард долларов больше, чем в 2018 году. Решили посмотреть, как это в исторической перспективе. Больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и аннексии территорий ($18.1 млрд)", - написал он.

Нефедов отметил, что при этом таможня сейчас работает существенно эффективнее, чем в 2008 при "крепких предшественниках", когда "налоговая нагрузка на $ импорта возросло с 24 до 27 центов на кг импорта - из 20 до 21 цента".

"И это еще не учитывая, что действуют новые соглашения о зоне свободной торговли (ЕС, Канада, Израиль)", - добавил он.
censor.net.ua
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