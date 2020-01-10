Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован

Об этом сообщает пресс служба ГНС ​​Украины.

"Благодаря слаженной работе сотрудников ГНС выявлено 25 случаев неучтенного горючего. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,634 млн грн. За отсутствие регистрации акцизных накладных / расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре выписано штрафов на общую сумму 4,891 млн грн. Всего за указанный период выявлено 8 таких нарушений. Также установлено 2 факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,711 млн грн ", - говорится в сообщении.