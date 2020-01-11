Небанковским учреждениям разрешат продавать валюту онлайн

Национальный банк Украины разрешит украинцам проводить онлайн-операции с валютой не только в банках, но и в небанковских финансовых учреждениях.

Изменения вступят в силу с середины 2020 года, когда заработает закон о сплите, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Известно, что покупать валюту онлайн в банках можно с 7 февраля 2019 года.

По данным регулятора, это разрешение не повлияло на валютный рынок — в онлайн просто перешли 7% наличных операций.

Указано, что за 2019 год физлица купили/продали онлайн валюты примерно на $1 млрд.

Напомним, в сентябре 2019 года депутаты приняли так называемый закон о сплите, который обсуждали с 2015 года. Он перераспределил обязанности контроля между Нацкомфинуслуг и Нацбанком.

Согласно закону о сплите, НБУ будет осуществлять надзор за страховыми компаниями, кредитными союзами, ломбардами и финансовыми компаниями (в том числе микрокредитными организациями). Это и есть небанковские учреждения, их в Украине насчитывается более 1500.

Как предполагается, НБУ должен следить за структурой собственности, репутацией компаний и бенефициров, чистотой формирования капитала и обеспечивать соблюдение потребительских прав. По сути, это расширение полномочий регулятора.

Официально НБУ получит новые функции с 1 июля 2020 года. После этого украинцы и смогут покупать валюту онлайн у организаций, которые пройдут проверку у регулятора.

Как сообщалось, Национальный банк с 5 ноября 2019 года отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тысяч грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Также прекратило действовать требование о предоставлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.