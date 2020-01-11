Лимиты валютных позиций банков увеличены вдвое

Лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков увеличены вдвое - до 10% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в субботу, 11 января.

"Национальный банк вдвое увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала. Это расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долларов США и увеличит их роль в сглаживании избыточных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции", - сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно оценкам НБУ, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года имело негативные эффекты для валютного рынка Украины и не увеличило давление на гривну. Напротив, оно имело следствием увеличение объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшение курсовой волатильности.

В прошлом году банки не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции. В то же время они были ограничены лимитом и не могли принимать более активного участия в сглаживании курсовых колебаний.

Изменения были утверждены решением Правления Нацбанка № 10-рш от 09 января 2020 года О внесении изменений в решение Правления Национального банка Украины от 29 марта 2018 года № 184-рш и вступят в силу с 20 января 2020 года.

Напомним, что ранее НБУ назвал объем онлайн-рынка обмена валют. Регулятор разрешит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям.

Также сообщалось, что НБУ ускорит снижение учетной ставки. Снижение до 8% планировалось не раньше 2021 года, но может состояться уже в 2020. Причиной снижения являются макроэкономические предпосылки.



