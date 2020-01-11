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Экономика и Финансы
11 января 20, 14:39
В Украине заработает централизованный учет древесины
деревсина
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Около 7,5% лесного фонда Украины не закреплены за постоянными лесопользователями, и никакого учета этой древесины не осуществляется

В Украине с 1 февраля 2020 года должен полноценно заработать централизованный учет древесины.

Об этом на селекторном совещании с регионами заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает его пресс-служба в Telegram.

В частности, он пообещал, что 2020 год станет годом детенизации украинской экономики.

"Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины", — отметил глава правительства.

По его словам, около 12% лесного фонда Украины находится в ведении органов местного самоуправления, которые заготавливают около 2 млн кубометров древесины. При этом из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности на данный момент к системе электронного учета подключены лишь 69.

"7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, соответственно, никем не охраняются, и никакого учета этой древесины не осуществляется. Дал поручение, чтобы 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины", — заявил Гончарук.

При этом он поручил:

- МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции — непрерывно предотвращать незаконные вырубки лесов и выявлять нарушения;

- Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и владельцам лесов — обнародовать на официальных сайтах информацию о делах о лесонарушениях;

- главам ОГА — предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, не имеющих собственника.

Ранее сообщалось, что незаконная вырубка леса в Украине составляет менее 1% от общего объема заготовки леса.

Напомним, c 1 ноября 2015 года вступил в силу мораторий на вывоз необработанной древесины (леса-кругляка), кроме сосны.

А в 2018 году были приняты законы, ужесточающие ответственность за контрабанду леса и разрешающие экспорт топливной древесины (дров).
Delo
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