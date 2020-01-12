В Украине выросли местные налоги: сколько будут платить

С 1 января 2020 года увеличился размер большинства местных налогов, поскольку они зависят от величины минимальной заплаты, которая также выросла с Нового года. Об этом сообщает "Интерактивная бухгалтерия".

Налог на недвижимость определяют в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр, что в 2020 году составляет 70,85 грн (4723 грн х 1,5%) (пп. 266.5.1 НКУ).

Сбор за парковку авто определяют за 1 квадратный метр площади земельного участка, отведенного для парковки, в размере до 0,075% минимальной зарплаты, в 2020 году он равен 3,54 грн (4723 грн х 0,075%) (пп. 2681.3.1 НКУ).

Транспортный налог взимают с владельцев легковых авто, с года выпуска которых прошло не более 5 лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, тоесть в 2020 году это 1 771 125 грн (4723 грн х 375) (пп. 267.2.1 НКУ). Ставка налога неизменна и составляет в расчете на календарный год 25 000 грн за каждый легковой автомобиль, являющейся объектом налогообложения.

Туристический сбор устанавливают за каждые сутки временного размещения (ночевки) в размере до 0,5% — для внутреннего туризма и до 5% — для въездного туризма от размера минимальной зарплаты для одного человека в сутки временного размещения (пп. 268.3.1 НКУ). На 2020 год это 23,62 грн (для внутреннего туризма) и 236,15 грн (для въездного туризма).

Напомним, с 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты в Украине вырос с 4173 до 4723 грн в месяц.