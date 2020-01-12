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Новости
Экономика и Финансы
12 января 20, 09:42
Запущены виртуальные комнаты данных по объектам приватизации
ФГИУ
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Пока в тестовом режиме

Фонд государственного имущества Украины ввел новые стандарты раскрытия информации по объектам приватизации.

В частности, был упрощен процесс получения информации путем запуска виртуальных комнат данных по объектам приватизации в тестовом режиме, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, что является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта.

Как отмечается, обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договоры.

"Главная цель такого раскрытия — упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и, соответственно, цену объектов на аукционах", — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь доступ ко всем имеющимся документам, не содержащих коммерческую тайну, будет предоставляться всем желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua.

"Это революционное решение и один из элементов трансформации Фонда в открытую и ориентированную на инвестора структуру. Наша цель — упростить процесс получения инвестором достоверной информации, что является одним из главных факторов принятия инвестором положительного решения по покупке объекта", — подчеркнул председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Ожидается, что в течение первого квартала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающий соглашение о неразглашении и раскрытие всей информации по объекту.

Также в ФГИ планируют создать и физическую комнату данных, посетив которую можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступу.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти ускорить подготовку и передать не менее 500 объектов в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию.
Delo
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