Гоструда начинает проверки бизнеса без предупреждения

31 декабря 2019 года вступил в силу обновленный порядок контроля за соблюдением трудового законодательства. Новации изложены в правительственном постановлении № 1132.

Как сообщает юридический интернет-ресурс "Протокол", уже в январе Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) выйдет с первыми инспекциями по новым правилам.

По информации издания, изменение порядка не принесло кардинальных изменений в процедуру проведения проверок. В то же время, по словам юристов, теперь инспекторы могут не согласовывать со своим руководством выход проверку, как это было раньше. Они просто должны будут внести ее в соответствующий реестр.

"Изменения сделали такие проверки независимыми от воли руководителя органа контроля или его заместителя, как это было ранее. Сейчас начальство подключается только в случае принятия решения о целесообразности повторной инспекции, если после последней проверки не прошло еще полгода", — сообщил управляющий партнер ЮК "Союз правовых сил" Виталий Собкович.

При этом, издание отмечает, что положительным нововведением является публикация информации о выданных инспекторам удостоверениях, что позволит проверить проверяющего, ведь теперь в реестре будут публиковать даже фотографии владельцев удостоверений.

Изменение штрафов новым порядком не предусматривается, поскольку их уменьшили законом № 1233 от 12 декабря 2019 года.

Согласно этому документу санкции за нарушение трудового законодательства установили на следующем уровне:

– штрафы за не оформление трудовых отношений установили на уровне 4 минимальных зарплат (18 тысяч 892 грн) — за каждого неоформленного работника после первого предупреждения, если нарушение выявили повторно в течение года. За первое нарушение — только предупреждение;

– штраф в размере 8 минимальных зарплат (37 тысяч 784 грн) — за недопуск инспектора к проведению проверки на предприятии;

– штраф в размере 2 минимальные зарплаты (9 тысяч 446 грн) — если работникам платят меньше обусловленного законом минимума;

– штраф размере 1 минимальная зарплата (4 тысячи 723 грн) — за повторно выявленное нарушение других требований трудового законодательства в течение года. За первое нарушение — предупреждение.

Кроме этого, новый порядок не предусматривает предупреждения о плановых проверках. Однако, говорят юристы, в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 5 апреля 2007 года № 877 о проведении проверки должны сообщить как минимум за 10 дней до даты самой проверки.

Проинформировать могут заказным письмом или личный кабинет, по е-мейл или вручить лично под расписку руководителю. Следует учесть то, что график плановых проверок на 2020 год можно найти на инспекционном портале или страницах соответствующих управлений Гоструда по областям — отметил Собкович.

Количество поводов для проверки и основания для ее проведения остались прежними.

Порядок предусматривает возможность проходить к предпринимателям и без предупреждения в любой день и любое время. Таких случаев в новом порядке предусмотрено одиннадцать, среди которых:

– обращение работника, права которого были нарушены;

– решение суда;

– невыполнение ранее вынесенного предписания;

– решение руководителя органа контроля на основании анализа, свидетельствующего о наличии неоформленных трудовых отношений;

– по информации Налоговой службы, Пенсионного фонда, Государственной службы статистики и других государственных органов.

Напомним, 14 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд признал недействительным постановление Кабмина от 26.04.2017 года № 295, которым был утвержден Порядок осуществления государственного контроля соблюдения законодательства о труде. Этот документ содержал правила инспекционных посещений и невыездных инспектирований органами Гоструда — тех самых проверок, которые так болезненно переживал бизнес в последние годы.