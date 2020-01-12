Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.57
USD
23.95
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
12 января 20, 10:48
Гоструда начинает проверки бизнеса без предупреждения
проверка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В этом месяце Государственная служба по вопросам труда выйдет с первыми инспекциями по новым правилам

31 декабря 2019 года вступил в силу обновленный порядок контроля за соблюдением трудового законодательства. Новации изложены в правительственном постановлении № 1132.

Как сообщает юридический интернет-ресурс "Протокол", уже в январе Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) выйдет с первыми инспекциями по новым правилам.

По информации издания, изменение порядка не принесло кардинальных изменений в процедуру проведения проверок. В то же время, по словам юристов, теперь инспекторы могут не согласовывать со своим руководством выход проверку, как это было раньше. Они просто должны будут внести ее в соответствующий реестр.

"Изменения сделали такие проверки независимыми от воли руководителя органа контроля или его заместителя, как это было ранее. Сейчас начальство подключается только в случае принятия решения о целесообразности повторной инспекции, если после последней проверки не прошло еще полгода", — сообщил управляющий партнер ЮК "Союз правовых сил" Виталий Собкович.

При этом, издание отмечает, что положительным нововведением является публикация информации о выданных инспекторам удостоверениях, что позволит проверить проверяющего, ведь теперь в реестре будут публиковать даже фотографии владельцев удостоверений.

Изменение штрафов новым порядком не предусматривается, поскольку их уменьшили законом № 1233 от 12 декабря 2019 года.

Согласно этому документу санкции за нарушение трудового законодательства установили на следующем уровне:

– штрафы за не оформление трудовых отношений установили на уровне 4 минимальных зарплат (18 тысяч 892 грн) — за каждого неоформленного работника после первого предупреждения, если нарушение выявили повторно в течение года. За первое нарушение — только предупреждение;

– штраф в размере 8 минимальных зарплат (37 тысяч 784 грн) — за недопуск инспектора к проведению проверки на предприятии;

– штраф в размере 2 минимальные зарплаты (9 тысяч 446 грн) — если работникам платят меньше обусловленного законом минимума;

– штраф размере 1 минимальная зарплата (4 тысячи 723 грн) — за повторно выявленное нарушение других требований трудового законодательства в течение года. За первое нарушение — предупреждение.

Кроме этого, новый порядок не предусматривает предупреждения о плановых проверках. Однако, говорят юристы, в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 5 апреля 2007 года № 877 о проведении проверки должны сообщить как минимум за 10 дней до даты самой проверки.

Проинформировать могут заказным письмом или личный кабинет, по е-мейл или вручить лично под расписку руководителю. Следует учесть то, что график плановых проверок на 2020 год можно найти на инспекционном портале или страницах соответствующих управлений Гоструда по областям — отметил Собкович.

Количество поводов для проверки и основания для ее проведения остались прежними.

Порядок предусматривает возможность проходить к предпринимателям и без предупреждения в любой день и любое время. Таких случаев в новом порядке предусмотрено одиннадцать, среди которых:

– обращение работника, права которого были нарушены;

– решение суда;

– невыполнение ранее вынесенного предписания;

– решение руководителя органа контроля на основании анализа, свидетельствующего о наличии неоформленных трудовых отношений;

– по информации Налоговой службы, Пенсионного фонда, Государственной службы статистики и других государственных органов.

Напомним, 14 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд признал недействительным постановление Кабмина от 26.04.2017 года № 295, которым был утвержден Порядок осуществления государственного контроля соблюдения законодательства о труде. Этот документ содержал правила инспекционных посещений и невыездных инспектирований органами Гоструда — тех самых проверок, которые так болезненно переживал бизнес в последние годы.
Delo
Ещё по теме:
Дело Шеремета: Яну Дугарь оставили под домашним арестом
Президент Ирана пообещал компенсации за сбитый самолет МАУ
Военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады
Суды против РФ, касающиеся крымских активов, продолжаются
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Курс биткоина стремительно растет
noimageЗапущены виртуальные комнаты данных по объектам приватизации
noimageВ Украине выросли местные налоги: сколько будут платить
noimageК "Большой стройке" уже готовы сотни заводов
noimageВ Украине заработает централизованный учет древесины
Лента новостей