Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.57
USD
23.95
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
13 января 20, 10:12
Цены в Украине: чего ждать в 2020 году
цены в супермаркете
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинцам стоит готовиться к подорожанию продуктов питания

Украинцам стоит готовиться к подорожанию продуктов питания, в частности, хлеба, круп, молочных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Золотого" картофеля не будет, а хлеб и молоко точно подорожают, - говорится в сообщении.

Тем, кто мечтает о новоселье, будут платить больше. Застройщики уже объявили о планах повысить цены на жилье на 5-15%

Из дорогих покупок в следующем году могут порадовать автомобили, по крайней мере, старые иномарки, которые, скорее всего, подешевеют.

Овощи могут оказаться драйвером ценового роста в 2020 году. Наибольшие опасения - по картофелю. Эксперты не исключают, что к весне 2020 году он и вовсе будет продаваться за 20-25 гривен за кило.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве счета за отопление и горячую воду будут значительно меньше. А также с 1 января 2020 года в Украине действуют два тарифа на газ для населения.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Президент хочет ввести нулевые тарифы для тех, кому за 70
В Киеве подорожала аренда квартир
Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты
Ученые обнаружили жуткие перекосы в питании украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Убытки государства из-за коррупции составили 1,4 млрд грн
noimageВсемирный банк прогнозирует экономический рост в Украине
noimageВ НБУ планируют изменить закон Украины о страховании
noimageКурс биткоина стремительно растет
Лента новостей