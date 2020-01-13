Цены в Украине: чего ждать в 2020 году

Украинцам стоит готовиться к подорожанию продуктов питания, в частности, хлеба, круп, молочных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Золотого" картофеля не будет, а хлеб и молоко точно подорожают, - говорится в сообщении.

Тем, кто мечтает о новоселье, будут платить больше. Застройщики уже объявили о планах повысить цены на жилье на 5-15%

Из дорогих покупок в следующем году могут порадовать автомобили, по крайней мере, старые иномарки, которые, скорее всего, подешевеют.

Овощи могут оказаться драйвером ценового роста в 2020 году. Наибольшие опасения - по картофелю. Эксперты не исключают, что к весне 2020 году он и вовсе будет продаваться за 20-25 гривен за кило.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве счета за отопление и горячую воду будут значительно меньше. А также с 1 января 2020 года в Украине действуют два тарифа на газ для населения.