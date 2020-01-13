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Новости
Экономика и Финансы
13 января 20, 10:50
Убытки государства из-за коррупции составили 1,4 млрд грн
СБУ
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497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней блокировала СБУ в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.

Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 млн грн, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более чем 1,4 млрд грн.

По результатам противодействия коррупции 189 чиновников осудили, а 164 - уволили с должностей.

Также, в этом году СБУ предотвратила 94 факта контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Отмечается, что 334 лицам сообщено о подозрении, а 74 - осуждены.

"Важным направлением деятельности Службы безопасности является противодействие организованной преступности. В течение 2019 по этой квалификации начато 530 дел, о подозрении сообщено 738 лицам", - подытожили в СБУ
censor.net.ua
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