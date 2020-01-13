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Экономика и Финансы
13 января 20, 10:54
С 13 января действует только стандарт банковских счетов IBAN
платежная карта
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До 12 января 2020 года можно было использовать старые платежные реквизиты счетов

С 13 января в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, теперь номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

Переход на стандарт IBAN длился с 5 августа до 31 октября. В этот период банки предоставляли информацию о новых и измененных по стандарту IBAN счетах клиентов контролирующим органам.

До 12 января 2020 года можно было использовать старые платежные реквизиты счетов. До этого времени банки принимали платежки, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN.

"Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN состоится с 13 января 2020 года — с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN", — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября 2019 года, все банки Украины полностью перешли на международный стандарт номера банковского счета IBAN.

Согласно статистике Нацбанка, все больше клиентов проводят расчеты по стандарту IBAN: на 31 октября 103 участника Системы электронных платежей провели 66% платежей с использованием IBAN.
Delo
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