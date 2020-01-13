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Новости
Экономика и Финансы
13 января 20, 11:06
КМУ отменит 40% форм Госстата для предприятий - Дубилет
Дмитрий Дубилет.
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Кабинет Министров Украины планирует отменить 43 (всего их 110) форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Планируем отменить около 40% форм Госкомстата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили последние несколько месяцев", - говорится в сообщении.

По его словам, главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений.

"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", - подчеркнул Дубилет.

В частности, Кабмин планирует отменить такие формы:

- Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
- Отчет по труду (1-ПВ);
- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
- Отчет о деятельности учреждений высшего образования.
censor.net.ua
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