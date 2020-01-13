Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.61
USD
23.94
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
13 января 20, 11:38
Гончарук пообещал вывести экономику из "тени"
Алексей Гончарук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьер анонсировал детенизацию украинской экономики до конца текущего года. Закрытие нелегальных АЗС и игорного бизнеса – начало борьбы, сообщил Гончарук.

Правительство Украины начало работу по детенизации украинской экономики и обещает ее завершить в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

“Теневые схемы - это средства, украденные у каждого украинца. 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики“, - отметил Гончарук.

По его словам, на сегодняшний день уже ведется работа в нескольких направлениях.

“Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины“, - подчеркнул Гончарук.

Напомним, в Кабмине пообещали помогать семьям, которые оказались в сложных обстоятельствах.
bigmir.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
КМУ отменит 40% форм Госстата для предприятий - Дубилет
noimageС 13 января действует только стандарт банковских счетов IBAN
noimageУбытки государства из-за коррупции составили 1,4 млрд грн
noimageЦены в Украине: чего ждать в 2020 году
noimageВсемирный банк прогнозирует экономический рост в Украине
Лента новостей