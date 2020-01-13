Гончарук пообещал вывести экономику из "тени"

Правительство Украины начало работу по детенизации украинской экономики и обещает ее завершить в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

“Теневые схемы - это средства, украденные у каждого украинца. 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики“, - отметил Гончарук.

По его словам, на сегодняшний день уже ведется работа в нескольких направлениях.

“Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины“, - подчеркнул Гончарук.

Напомним, в Кабмине пообещали помогать семьям, которые оказались в сложных обстоятельствах.