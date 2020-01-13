В 2019 году в Украине на 10% выросло производство дизеля

Внутреннее производство дизельного топлива в Украине в 2019-ом году выросло на 10% и теперь составляет 812 тысяч тонн. Его доля в общем балансе рынка, сообщает "Консалтинговая группа А-95", составляет 11,6%. При этом Кременчугский нефтеперерабатывающий завод произвел оценочно 725 тысяч тонн (+11%), Шебелинский газоперерабатывающий завод ("Укргаздобыча") — 87 тысяч тонн (+2%).

Импорт также вырос по сравнению с 2018-м на 6,9% и составил 6,18 млн тонн. Крупнейшим источником поставки дизтоплива в Украину остается Россия, при этом ее доля в общем балансе сократилась с 41,5% в 2018-ом до 35,7% в 2019-ом. Объем импорта из РФ уменьшился на 211 тысяч тонн (на 7,8"), до 2,5 млн тонн.

Общему росту импорта помогла Беларусь: поставки оттуда в 2019-ом увеличились на 14,8% — до 2,47 млн тонн, а доля беларусского дизеля в общем балансе составляет 35,4% (было 33,1%). Выросли на 9,4% и поставки из Литвы — за 2019-й оттуда поставили 499 тысяч тонн.

В целом же баланс украинского рынка дизельного топлива вырос на 7,3%, до 6,99 млн тонн, по сравнению с 2018 года (6,52 млн тонн). Годовой объем рынка достиг максимального значения за весь период наблюдений с 2004 года.

Аналитики "Консалтинговой группы А-95" подчеркивают: рост рынка дизтоплива был обеспечен благодаря ликвидации схемы по смешиванию дизеля с авиакеросином. Это, в свою очередь, произошло вследствие ужесточения контроля за целевым использованием авиатоплива, что инициировали участники рынка.

"На дизельное топливо приходится 70% в балансе моторных топлив Украины, зависимость от импортных поставок составляет почти 90%. Это говорит о важности создания диверсифицированной системы поставок, притом как путем увеличения внутреннего производства, так и максимальной облегченности импортных поставок. Это позволит не только наладить стабильное обеспечение, но и снизить закупочные цены, которые пока остаются максимальными в регионе", — заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.