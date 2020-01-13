В Украине появится рынок капитала: Эксперт объясняет.

В Украине планируют внедрить “финансовый безвиз“. Таким образом в стране могут появится новые возможности для инвестиций. Закон о “финансовом безвизе“ нардепы уже приняли в первом чтении, а сейчас готовят изменения ко второму. Об этом пишет Сегодня.

Если законопроект парламентарии поддержат, то в Украине произойдет полноценный запуск рынка капитала.





Экономический эксперт, президент инвестиционной группы “Универ“ Тарас Козак считает, что в Украине рынок капитала сегодня практически отсутствует. А без него экономика развиваться не может.





“В Украине есть две противоположные проблемы. С одной стороны, есть люди, у которых имеются деньги, но они не знают, куда их вложить. Не понимают, не имеют финансовой грамотности, чтобы разобраться, куда можно, а куда нельзя вкладывать. С другой стороны, есть украинская экономика, которая остро нуждается в инвестициях, в капитале. Вроде бы, проблемы встречные, экономика и граждане могли бы друг другу помочь, но по целому ряду причин эти две проблемы продолжают существовать параллельно, не позволяя ни гражданам жить лучше, ни экономике развиваться. Решать эти проблемы одновременно – это и есть задача рынка капитала. То есть рынок капитала выступает в роли посредника, который помогают гражданам превратить их сбережения в капитал и вложить этот капитал в экономику. Экономика, пользуясь этим капиталом, сможет расти и через определенное время вернуть гражданам вложенные деньги с процентами, и таким образом, они станут богаче. То есть выиграть должны все“, – объясняет Козак.







