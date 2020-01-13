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Экономика и Финансы
13 января 20, 20:43
В Украине планируют снизить банковские комиссии
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Для банков сегодня это основной источник комиссионного дохода по картам, - Гороховский.

Сооснователь проекта monobank Олег Гороховский рассказал, что на сегодняшний день украинские банки за прием карт взыскивают комиссию от 1,8% до 2,0%.

Об этом он написал в Facebook

В Верховную Раду Украины внесли постановление, согласно которому планируется ограничить банковские комиссии. Так, с июля текущего года снижение комиссии может произойти на 1,5%, с января 2021 года - 1%, с июля 2021 года - 0,5%

.“Для банков сегодня это основной источник комиссионного дохода по картам, 60% которого мы, например, отправляем на кэшбэки и мотивацию безналичных расчетов. Я очень сильно сомневаюсь, точнее, уверен на 1000%, что такое снижение комиссий не приведет к снижению цен у крупных торговцев. Вспомните, корректируют ли они цены на импортные позиции, если гривна укрепляется на 1%”, – написал Гороховский. 

Стоит отметить, что реализация данного постановления приведет к нескольким негативным последствиям. Например, будут отменены кэшбэки, а обслуживание карт станет платным. При этом украинцы будут чаще рассчитываться наличными. По словам Гороховского, именно это и нужно торговцам.

Также он добавил, что аналогичная ситуация в Европе привела к тому, что терминалы пытаются заставить людей платить в другой валюте и проводить конвертацию.

“Я считаю, что такие попытки регулировать рынок, который спокойно может регулироваться сам, ничем хорошим не заканчиваются. Зато я вас уверяю, что такие законы, в наших реалиях, всегда принимаются потому, что кто-то кому-то, что-то занёс. Потому что по-другому нет смысла. Нашим законодателям, типа, больше делать нечего – только “защищать“ крупные сети АЗС и электроники”, – сообщает он.
dengi.ua
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