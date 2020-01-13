В НБУ рассказали, как будут кредитовать фермеров

После снятия моратория на продажу земли банки смогут принимать паи в качестве залога при выдаче кредита для фермеров. Об этом рассказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью для Finclub.

“Сельскохозяйственная земля, на которую сегодня распространяется мораторий, станет залогом. Это позволит фермерам, которые работают на своей земле, получить в банке под ее залог деньги для развития хозяйства“, — сообщила Рожкова.

Рожкова также рассказала, что после снятия моратория землю будут считать более ликвидным активом — это означает повышение привлекательность, то есть землю можно будет быстро продать в случае надобности.

“Это означает, что у тебя, как предпринимателя, покрытие залогом кредита будет выше, и ты сможешь взять большую сумму, или банк не будет завышать ставку“, — добавила Рожкова.

Рожкова также отметила, что НБУ будет советовать фермерам не брать кредиты под залог земли в валюте. Поскольку тогда фермеры не смогут застраховаться от валютных потерь в случае колебания рынка.

Напомним, Аграрный комитет рекомендовал нардепам проголосовать за рынок земли.



