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Экономика и Финансы
14 января 20, 09:20
Курс валют на сегодня, 14 января
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Обе валюты немного упали в цене.

Сегодня, 14 января, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:

1 доллар - 23 гривен 93 копейки;

1 евро - 26 гривен 62 копейки.

Информация опубликована на портале регулятора

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dengi.ua
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