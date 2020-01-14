Сегодня, 14 января, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:
1 доллар - 23 гривен 93 копейки;
1 евро - 26 гривен 62 копейки.
Информация опубликована на портале регулятора
Читайте также:Каким будет курс доллара в 2020 году?
|
Удобная и симпатичная ТЕЛЕПРОГРАММА Более 200 каналов на Ваш выбор. Легко и просто - в один клик! TVBuzzer.net
Новости Экономика и Финансы
14 января 20, 09:20
Курс валют на сегодня, 14 января
Сегодня, 14 января, Национальный банк Украины обнародовал такой курс валют:
1 доллар - 23 гривен 93 копейки;
1 евро - 26 гривен 62 копейки.
Информация опубликована на портале регулятора
Читайте также:Каким будет курс доллара в 2020 году?
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)