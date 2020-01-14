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Новости
Экономика и Финансы
14 января 20, 10:50
ТОП-10 крупнейших получателей возмещения НДС в 2019 году
НДС
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Самые большие суммы возмещения получили металлургические комбинаты

В целом, несмотря на проблемы ноября и декабря, в 2019 году НДС возмещали лучше чем в 2018 году. За весь год сумма возмещения составила — 151,4 млрд грн, что на 19,9 млрд грн или 15% больше чем в 2018-м. Об этом сообщает проект "Цена государства" на своей странице в Facebook.

"В 2019 году топ-10 по объему возмещения НДС обошелся без сюрпризов — места традиционно разделили металлурги и аграрии. Впрочем, металлурги получили самые большие суммы возмещения", — говорится в сообщении.

На первом месте оказался АрселорМиттал Кривой Рог, который в течение года получил 8,3 млрд грн. На втором, четвертом и пятом местах оказались меткомбинаты Рината Ахметова.

Среди аграриев больше всего возмещения получил зернотрейдер Кернел-Трейд (3-е место с показателем 7,1 млрд грн).

Отмечается, что конец года оказался не простым для экспортеров, которые возмещают НДС. В декабре 2019 года Государственная фискальная служба Украины назначила дополнительные проверки, из-за которых выплаты возмещения НДС было частично заблокировано.

"В течение декабря государство возместило НДС на сумму 9,8 млрд грн, что на 13% меньше, чем в ноябре. Эта сумма оказалась также ниже, чем в декабре 2018-го (почти на 3%). В результате значение индекса возмещения НДС, который является средним за три месяца соотношением объемов возмещения НДС к сумме общего экспорта, в декабре снизилось на 0.6 пп", — сообщили эксперты проекта "Цена государства".

Из-за проблем с выполнением бюджета в конце 2018 года государство решило придержать суммы, которые должны быть возмещены крупным экспортерам. Объем перенесенного с декабря 2018 на январь 2019 года возмещения составил тогда более 6 млрд грн.

"Можем предположить, что ориентировочно такую ​​же сумму правительство "сэкономило" в 2019 году, однако это все равно не спасло государственный бюджет от невыполнения по доходам на 35 млрд грн. Впрочем, выплаты по возмещению были разблокированы в первой половине января 2019 года. Именно поэтому в январе 2019 года была зафиксирована рекордная месячная сумма возмещения НДС — более 19 млрд грн. Поэтому в январе 2020 года также ожидается значительный рост объемов возмещения", — прогнозируют эксперты.
Delo
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