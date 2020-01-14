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Экономика и Финансы
14 января 20, 11:58
Доллар снова дорожает в обменниках
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Наличный курс американской валюты вырос на 7-9 копеек. Евро подорожал на 9-12 копеек.

Курс доллара в обменниках киевских банков продолжает расти, сообщает BIN.ua.

Так, во вторник, 14 января, курс продажи наличного доллара повысился на 7,50 коп. до 24,2174 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,24 коп. до 23,8624 UAH/USD.

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Средний курс покупки евро повысился на 12,26 коп. до 26,3806 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,67 коп. до 26,9200 UAH/EUR.

Ранее в Нацбанке спрогнозировали динамику гривны на 2020 год. Регулятор допускает умеренные колебания курса национальной валюты в обе стороны. 

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